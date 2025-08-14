Homem é condenado a 30 anos de prisão por feminicídio em Ceilândia (DF)

Um homem foi condenado a 30 anos de prisão por feminicídio em Ceilândia (DF). Kelsen Oliveira de Macedo foi responsabilizado pela morte da companheira Diana Faria Lima, ocorrida em janeiro do ano passado. O crime envolveu agressões fatais no contexto de violência doméstica.



Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e crime contra a mulher por razões de gênero. O juiz ressaltou a gravidade das ações do réu, que já tinha condenações anteriores por violência contra a vítima.



