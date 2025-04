Homem é derrubado por agente do Detran durante blitz em São Sebastião (DF)

Durante uma blitz em São Sebastião (DF), um motorista foi abordado por agentes do Detran e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Seu irmão, que estava no carro, teve comportamento inadequado e começou a xingar os agentes, incitando outras pessoas no local.



Os agentes imobilizaram o homem com uma técnica semelhante às usadas em lutas de Jiu-Jitsu. A ação, considerada controversa, está sendo investigada. Enquanto isso, o motorista foi levado à delegacia e autuado por desacato. O Detran afirma que suas ações seguiram os procedimentos legais, mas a investigação continua.



