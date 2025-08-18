Homem é esfaqueado após discussão em distribuidora de bebidas de Taguatinga (DF)

Uma tentativa de homicídio ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas em Taguatinga (DF). O incidente começou quando um homem questionou uma mulher sobre sua presença com uma criança no local. A mulher pediu ajuda ao ex-marido, que esfaqueou a vítima durante a confusão. A polícia localizou testemunhas e imagens do crime. O autor foi encontrado escondido e está sob prisão preventiva por homicídio qualificado.



