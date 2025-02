Homem é esfaqueado nas costas após discussão em lanchonete no Areal

Um homem foi esfaqueado em uma lanchonete no Areal após uma confusão com dois suspeitos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que vítima discutia com outros dois homens na entrada do local. Um indivíduo tentou esfaqueá-la, mas a vítima escapou. Em seguida, outro agressor apareceu por trás e a atingiu nas costas. Após o ataque, os suspeitos fugiram. Os autores ainda não foram identificados e a polícia segue investigando.