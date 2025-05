Homem é filmado agredindo mulher em bar no Setor Leste do Gama (DF)

Um homem foi filmado agredindo uma mulher em um bar no Setor Leste do Gama (DF). O suspeito, conhecido como o tatuador Galego, teria atacado a ex-companheira de um amigo. A vítima, que possui medida protetiva contra o ex-namorado, relatou que o soco atingiu sua costela.



Antes da agressão, o ex-namorado dela teria instigado a situação. Galego já tem um histórico de violência doméstica e enfrenta outros processos, além de medidas protetivas lançadas contra ele. O caso está sob investigação policial.



