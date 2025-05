Homem é flagrado arrombando loja em reforma na Asa Sul, em Brasília

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma loja foi arrombada, durante a madrugada, na Asa Sul, em Brasília . O responsável utilizou um pedaço de concreto para quebrar o vidro após várias tentativas.



Por estar em reforma, não havia produtos no interior do estabelecimento para serem roubados. Em abril, a mesma loja sofreu um prejuízo de R$ 20 mil em outro arrombamento. Comerciantes da área expressam preocupação, relatando que furtos têm se tornado frequentes.



