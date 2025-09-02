Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem é flagrado cortando cerca e se escondendo no Instituto Federal de Brasília

A PM foi acionada para investigar o local, mas não encontrou nada; alunos do período vespertino foram dispensados

DF no Ar|Do R7

Um incidente ocorreu no Instituto Federal de Brasília, no Campus Samambaia. Câmeras registraram um homem cortando a cerca e se escondendo próximo ao prédio do Centro de Informação Tecnológica. A Polícia Militar foi acionada para investigar o local, mas não encontrou nada. Estudantes do período vespertino foram dispensados como medida de segurança e as aulas noturnas continuaram conforme programado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • IFB (Instituto Federal de Brasília)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.