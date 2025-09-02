Homem é flagrado cortando cerca e se escondendo no Instituto Federal de Brasília
A PM foi acionada para investigar o local, mas não encontrou nada; alunos do período vespertino foram dispensados
Um incidente ocorreu no Instituto Federal de Brasília, no Campus Samambaia. Câmeras registraram um homem cortando a cerca e se escondendo próximo ao prédio do Centro de Informação Tecnológica. A Polícia Militar foi acionada para investigar o local, mas não encontrou nada. Estudantes do período vespertino foram dispensados como medida de segurança e as aulas noturnas continuaram conforme programado.
