Homem é flagrado cortando cerca e se escondendo no Instituto Federal de Brasília

Um incidente ocorreu no Instituto Federal de Brasília , no Campus Samambaia. Câmeras registraram um homem cortando a cerca e se escondendo próximo ao prédio do Centro de Informação Tecnológica. A Polícia Militar foi acionada para investigar o local, mas não encontrou nada. Estudantes do período vespertino foram dispensados como medida de segurança e as aulas noturnas continuaram conforme programado.



