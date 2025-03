Homem é flagrado invadindo casas e furtando objetos na Colônia Agrícola 26 de Setembro

Na Colônia Agrícola 26 de setembro, câmeras de segurança registraram um furto na tarde de segunda-feira. Um homem saiu de uma residência com um carrinho de mão carregado de objetos furtados, incluindo duas televisões. Moradores relataram que o suspeito já foi visto em outras ruas e acreditam que ele possa ter cometido outros crimes na área. A região enfrenta problemas de segurança, com pouca iluminação e policiamento insuficiente, o que aumenta o medo entre os moradores. Isadora, residente local, afirma que a comunidade se sente desassistida e pede mais presença policial. A Polícia Militar do DF informou que realiza patrulhamento na área e recomenda o uso de sistemas de segurança adicionais, como alarmes e câmeras, para ajudar a inibir criminalidades.



