Homem é morto após ser esfaqueado ao reagir a assalto no Recanto das Emas (DF)

Um homem foi morto durante um assalto no Recanto das Emas (DF). A polícia prendeu um suspeito, que junto com outros dois homens, abordaram a vítima e roubaram sua bicicleta. A vítima resistiu e foi esfaqueada, falecendo após a chegada dos policiais. O responsável detido tem histórico de roubos. As autoridades estão em busca dos outros suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197 ou diretamente ao delegado Fernando Fernandes.



