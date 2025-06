Homem é morto após trocar tiros com a PM no DF

Um homem de 49 anos morreu após trocar tiros com a polícia militar no Guará 2 (DF), por volta 2h da manhã. A abordagem policial resultou em disparos após serem recebidos a tiros na chegada à residência. O homem, identificado como Edilmar Pereira Lima, já tinha histórico criminal e fazia uso de entorpecentes.



Durante a ação, foram encontradas armas e munições no local. A esposa do suspeito colaborou com a polícia, revelando a presença de duas armas longas e um colete balístico. Na residência estavam também uma mulher e duas crianças, que nada sofreram durante o confronto. A polícia civil continua investigando o caso.



