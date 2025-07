Homem é preso acusado de fraudes com falsos consertos de eletrodomésticos

A Polícia Civil da Paraíba prendeu Alysson Sousa de Carvalho, de 37 anos, em João Pessoa, durante uma operação. Investigado também no Distrito Federal, ele é acusado de liderar um esquema de estelionato, oferecendo serviços falsos de manutenção de eletrodomésticos, cobrando antecipadamente e muitas vezes não realizando o serviço.



As vítimas tiveram prejuízos entre R$ 900 e R$ 3 mil, com denúncias de peças substituídas por itens inadequados. Alysson tem 38 registros semelhantes e já foi condenado por estelionato.



A prisão ocorreu na manhã da última quarta-feira (16) e ele responderá por crimes contra idosos, o que pode aumentar a pena. As autoridades pedem que novas vítimas procurem a delegacia responsável pelas investigações.



