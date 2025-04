Homem é preso ao tentar fugir de blitz com criança sem capacete em cima de moto

Entre sexta e domingo, o Detran conduziu operações de blitz em Águas Claras, Ceilândia, Sol Nascente, Gama, Asa Norte e na região central de Brasília. No total, foram realizadas 410 abordagens e 360 testes do bafômetro. Em Ceilândia, um indivíduo foi preso por uso de documento falso. Durante uma abordagem a uma moto com dois adultos de capacete, descobriu-se que uma criança sem capacete estava a bordo e que o condutor, que tentou fugir, não tinha habilitação. Além disso, 51 pessoas foram notificadas por dirigir sob a influência de álcool, 16 sem habilitação, 13 com CNH vencida e 48 veículos foram removidos para o depósito.



