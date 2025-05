Homem é preso após atacar mulher com golpes de tesoura em Taguatinga (DF)

Um homem foi preso em Taguatinga (DF) por tentativa de feminicídio. A vítima apresentava machucados causados por uma tesoura e recebeu primeiros socorros no local. Segundo relatos, ela tentou fugir das agressões, mas caiu e foi atingida. O suspeito foi encontrado nas proximidades do crime e detido pela polícia. A corporação destacou a importância da rede de apoio disponível para as vítimas e orientou que o número 180 pode ser utilizado para acionar essa rede.



