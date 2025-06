Homem é preso após invadir creche armado na Cidade Estrutural (DF)

Lucas Barbosa Arantes, de 28 anos, foi preso após invadir armado uma creche na Cidade Estrutural (DF), gerando pânico entre funcionários e crianças. A polícia realizou uma operação de três horas, utilizando helicópteros e viaturas, e encontrou o suspeito escondido em uma caixa d'água.



Arantes, com passagens por tráfico de drogas e homicídio, estava em prisão domiciliar. Durante a invasão, as crianças foram levadas para um quarto, onde se protegeram com colchões e lençóis, enquanto o invasor ameaçava os funcionários. A coordenação da creche agiu rapidamente para garantir a segurança de todos.



