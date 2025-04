Homem é preso após matar duas pessoas e roubar carro no DF e no Entorno

Um homem foi preso pela PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) após uma série de crimes que resultaram em dois homicídios, um em Santa Maria e outro no bairro Céu Azul, no Entorno do DF.



Em Santa Maria, ele atacou dois homens em um lava-jato; um morreu no local e o outro foi levado ao hospital. Em seguida, ele e um grupo roubaram o carro de uma vítima e foi ao bairro Céu Azul, onde cometeu mais um assassinato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!