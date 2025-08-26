Homem é preso após tentativa de feminicídio no Novo Gama (DF)

A Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu um homem acusado de tentativa de feminicídio após ele ter atacado sua ex-companheira com cerca de 10 golpes de faca na cabeça e outras partes do corpo, no Novo Gama (GO), Entorno do DF, em 29 de junho. A vítima conseguiu fugir, foi socorrida por vizinhos e levou 10 dias internada devido à gravidade dos ferimentos.



