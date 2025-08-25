Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem é preso em cemitério após matar a companheira no Entorno do DF

Ele confessou ter matado a mulher durante uma briga; a vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu

DF no Ar|Do R7

Uma jovem de 21 anos foi assassinada na noite do último sábado (23) em Brazlândia, Entorno do Distrito Federal. O suspeito, de 42 anos, foi localizado e preso pela polícia em um cemitério próximo ao local do crime. Ele confessou ter matado a companheira durante uma briga.

A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Este é o 18º caso de feminicídio registrado no Distrito Federal neste ano. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 180 ou Polícia Militar pelo número 190.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Distrito Federal
  • Feminicídio
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.