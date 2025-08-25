Homem é preso em cemitério após matar a companheira no Entorno do DF

Uma jovem de 21 anos foi assassinada na noite do último sábado (23) em Brazlândia, Entorno do Distrito Federal. O suspeito, de 42 anos, foi localizado e preso pela polícia em um cemitério próximo ao local do crime. Ele confessou ter matado a companheira durante uma briga.



A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Este é o 18º caso de feminicídio registrado no Distrito Federal neste ano. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 180 ou Polícia Militar pelo número 190.



