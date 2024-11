Homem é preso em flagrante ao tentar invadir maternidade no Sudoeste (DF)

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar, responsáveis pelo Cruzeiro e Sudoeste, foram chamados para uma ocorrência no Hospital Maternidade Brasília, onde um homem, em surto, havia invadido o local, danificado móveis e xingado pessoas. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem perto do hospital. Ele resistiu à abordagem, e os policiais precisaram usar força para contê-lo e fazer a prisão. O homem foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o caso.