Homem é preso em Planaltina (DF) com armamento usado por forças de segurança

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito no condomínio Estância Mestre D'Armas, em Planaltina (DF). A operação ocorreu após o Exército cancelar o registro do suspeito como CAC. O tipo de armamento encontrado só pode ser utilizado pelas forças de segurança, ressaltando o potencial perigo de sua posse indevida.



