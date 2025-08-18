Logo R7.com
Homem é preso em Planaltina (DF) com armamento usado por forças de segurança

A operação resultou na prisão em flagrante do homem de 41 anos após o Exército cancelar o registro dele como CAC

DF no Ar|Do R7

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito no condomínio Estância Mestre D'Armas, em Planaltina (DF). A operação ocorreu após o Exército cancelar o registro do suspeito como CAC. O tipo de armamento encontrado só pode ser utilizado pelas forças de segurança, ressaltando o potencial perigo de sua posse indevida.

