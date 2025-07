Homem é preso no Distrito Federal em operação por tráfico interestadual de drogas

Um homem foi detido em uma operação da Polícia Civil, acusado de comandar o tráfico interestadual de drogas no Distrito Federal, São Paulo e Goiás. Segundo as investigações, ele tinha como comparsa o proprietário de uma ótica no Guará, que gerenciava o dinheiro e utilizava contas de terceiros para dificultar o rastreamento financeiro.



Durante as buscas, a polícia encontrou selos de LSD na casa do comparsa, que fugiu para Águas Lindas de Goiás. O líder da quadrilha estava escondido em São Paulo, onde vivia na casa de uma médica, após ser condenado por outro crime. O delegado responsável ressaltou que o suspeito estava na mira das autoridades há meses.



