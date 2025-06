Homem é preso no Gama (DF) após descumprir medidas protetivas pela terceira vez

Um homem de 34 anos foi preso no setor leste do Gama (DF), após descumprir pela terceira vez medidas protetivas impostas pela Justiça em favor da ex-companheira. A prisão ocorreu em uma padaria, onde ele estava realizando uma chamada de vídeo para a vítima.



Ele havia visitado a casa da ex-companheira em três ocasiões, sempre escapando antes da chegada da polícia. Ao ser abordado, o homem resistiu de maneira agressiva, obrigando os policiais a usarem força física e algemas para contê-lo.



