Homem é preso no Gama (DF) depois de invadir o apartamento da ex-companheira

Um homem com mandado de prisão por infração à lei Maria da Penha invadiu o apartamento da ex-companheira no Gama (DF) e foi detido. A vítima era assistida pelo programa Provid da PMDF. Durante a abordagem policial na quadra 5 do Setor Sul do Gama (DF), foram apreendidos R$ 840 em dinheiro, munições calibre 38, um carregador de pistola, uma porção de crack, comprimidos de Ropinol e dois celulares. O caso segue sob investigação.



