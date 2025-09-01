Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem é preso por atropelar e matar a mãe após briga por drogas Sol Nascente (DF)

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; o suspeito foi preso e confessou o crime

DF no Ar|Do R7

Um homem atropelou e matou sua mãe no bairro Sol Nascente (DF). Segundo informações da polícia, ele é usuário de drogas e teria roubado o telefone dela para comprar entorpecentes antes do incidente. Após uma discussão entre os dois, ele acelerou o carro em direção à vítima.

Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso, confessou o ato criminoso, e indicou onde escondeu a chave do carro usado no atropelamento. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia da Mulher em Ceilândia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Atropelamento
  • Ceilândia
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.