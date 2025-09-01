Homem é preso por atropelar e matar a mãe após briga por drogas Sol Nascente (DF)

Um homem atropelou e matou sua mãe no bairro Sol Nascente (DF). Segundo informações da polícia, ele é usuário de drogas e teria roubado o telefone dela para comprar entorpecentes antes do incidente. Após uma discussão entre os dois, ele acelerou o carro em direção à vítima.



Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso, confessou o ato criminoso, e indicou onde escondeu a chave do carro usado no atropelamento. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia da Mulher em Ceilândia.



