Homem é preso por furto de picanha e chocolates em supermercado no Paranoá (DF)

Policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem acusado de furtar três peças de picanha e chocolate em um supermercado no Paranoá (DF). O valor das carnes foi estimado em R$ 320. Funcionários do estabelecimento detiveram o suspeito até a chegada da polícia. Ele foi levado à 6ª delegacia para registro de ocorrência.







