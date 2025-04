Homem é preso por importunação sexual no Sudoeste (DF)

Um homem de 46 anos foi preso por importunação sexual no Sudoeste (DF). A vítima relatou perseguições em estacionamentos e gestos obscenos durante as abordagens. O homem tinha passagens anteriores pelo mesmo crime. "Ele não tem medo de morar do lado de um batalhão", disse a vítima, que destacou a rapidez da polícia na resposta, chegando em dois minutos.



Segundo a polícia, o suspeito agia sempre da mesma forma, usando as luzes do carro e gestos para assediar. Pelo menos duas mulheres denunciaram-no este ano. Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que no ano passado, o DF teve 980 ocorrências de importunação sexual. A investigação está com a 5ª delegacia da Asa Norte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!