Homem é preso por matar e enterrar a ex-mulher com ajuda do filho em Brazlândia

Um homem foi preso pela Polícia Civil em Ceilândia, acusado de matar a ex-companheira em 2016. O caso aconteceu em Brazlândia e na ocasião, Francielle da Silva Moreira até uma chácara com a desculpa de que iria pagar uma dívida.



Cláudio da Silva Rosa amarrou e enforcou a vítima e com a ajuda do filho, o corpo foi enterrado e encontrado apenas dois anos depois. Em agosto do ano passado, Cláudio foi condenado a 18 anos e 11 meses de prisão, mas após recurso do Ministério Público, a pena aumentou para 23 anos, 6 meses e 10 dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!