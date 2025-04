Homem é preso por sequestrar companheira durante audiência sobre violência doméstica

Durante uma audiência online sobre violência doméstica, um homem foi preso após sequestrar sua companheira. A mulher estava ao lado do agressor no carro quando especialistas notaram algo suspeito nas imagens. Ela sinalizou que não estava bem e informou estar em Taguatinga. Membros do Ministério Público acionaram a Polícia Militar, que prendeu o homem DF-457, no sentido Samambaia. Ele já tinha mandados de prisão por descumprir medidas protetivas anteriores.



