Homem é preso por tentar matar ex-companheira na frente dos filhos no Entorno do DF A vítima, que já tinha relatado agressões anteriores, sobreviveu e está internada; caso aconteceu no Novo Gama (GO)

DF no Ar|Do R7 16/06/2025 - 11h48 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h48 ) twitter

