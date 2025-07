Homem é preso por tráfico de drogas em distribuidora no Recanto das Emas (DF)

Um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas em uma distribuidora no Recanto das Emas (DF). A prisão ocorreu após investigações que revelaram o uso do estabelecimento para a venda de maconha e cocaína.



Policiais monitoraram a movimentação e abordaram usuários que haviam comprado as substâncias. Esta foi a 4ª operação na mesma distribuidora devido à recorrência desse crime na área. As autoridades estão ampliando ações contra outras distribuidoras suspeitas.



