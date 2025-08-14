Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas no Itapoã (DF)

Um feminicídio ocorreu em Itapoã (DF), resultando na morte de Camila Pereira Lopes, de 28 anos. Ela foi esfaqueada e não resistiu aos ferimentos, apesar do socorro do Corpo de Bombeiros. O principal suspeito é seu companheiro, William Lopes, que fugiu após o crime. Ele foi encontrado em uma igreja próxima, e alegou que o crime foi motivado por desavenças anteriores. A polícia relatou que o suspeito já tinha passagens por crimes anteriores.



