Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas no Itapoã (DF)

William Lopes foi encontrado em uma igreja próxima, e alegou que o crime foi motivado por desavenças anteriores

DF no Ar|Do R7

Um feminicídio ocorreu em Itapoã (DF), resultando na morte de Camila Pereira Lopes, de 28 anos. Ela foi esfaqueada e não resistiu aos ferimentos, apesar do socorro do Corpo de Bombeiros. O principal suspeito é seu companheiro, William Lopes, que fugiu após o crime. Ele foi encontrado em uma igreja próxima, e alegou que o crime foi motivado por desavenças anteriores. A polícia relatou que o suspeito já tinha passagens por crimes anteriores.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Crimes
  • Feminicídio
  • Morte
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.