Homem é procurado por golpe de R$ 15 mil em loja em Valparaíso de Goiás

Um homem é procurado pela prática do golpe do falso Pix. Uma das vítimas foi uma loja de material de construção em Valparaíso de Goiás, que registrou um prejuízo de R$ 15 mil na compra de tijolos e outros materiais. O suspeito enviava comprovantes falsos para enganar as vítimas. Agentes realizaram buscas e encontraram o celular utilizado nos golpes. A pena pode chegar a cinco anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!