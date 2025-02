Homem é resgatado após queda em trilha na cachoeira Poço Azul, em Brazlândia

Um homem de 27 anos caiu em uma trilha que leva à cachoeira Poço Azul, em Brazlândia, neste domingo (23). Devido ao local de difícil acesso, foi mobilizada uma equipe especializada em busca e salvamento dos bombeiros. A operação durou cerca de cinco horas. A vítima foi encontrada caída e atendida no local antes de ser transportada para um hospital particular com queixas de dores no pé esquerdo.



