Homem é resgatado e sobrevive após 25 minutos submerso no Lago Paranoá

Um homem de 26 anos foi resgatado após se afogar no Lago Paranoá, próximo à ponte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele ficou submerso por aproximadamente 25 minutos. Após 40 minutos de reanimação, ele teve os sinais vitais recuperados e foi levado ao Hospital de Base para avaliação. O incidente destaca a importância de redobrar a atenção durante atividades aquáticas, especialmente com as crianças e em situações com consumo de álcool, principalmente neste Carnaval.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!