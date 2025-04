Homem em prisão domiciliar é flagrado ameaçando pessoas com facas no Varjão (DF)

Um jovem de 23 anos, em prisão domiciliar, foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal no Varjão (DF), após ser flagrado armado com duas facas, perseguindo e ameaçando moradores. Apesar de possuir 25 passagens pela polícia, ele foi liberado uma hora após seu depoimento na delegacia.



A soltura gerou preocupação, e ele retornou à área, ameaçando seus próprios pais, que registraram um boletim de ocorrência. A mãe do jovem relatou que ele sofre de transtornos mentais e faz uso de medicação controlada, o que combinado com drogas, resulta em surtos. A comunidade questiona a eficácia das medidas de restrição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!