Homem em suposto surto psicótico invade casa, agride e mata idoso em Samambaia (DF)

Um homem de 18 anos foi preso no Distrito Federal após invadir uma casa em Samambaia e matar um dos moradores na noite deste domingo (1º). O caso aconteceu por volta das 20h57, na Quadra 325, Conjunto 14. Segundo a Polícia Militar do DF, o suspeito possui histórico recorrente de surtos. Ele invadiu a casa de um casal de idosos e ao ser abordado pelo proprietário, “utilizou as próprias mãos para cometer o homicídio”.