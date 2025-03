Homem em surto pega carro, derruba muro e atropela uma mulher, em Ceilândia

Uma mulher foi ferida no rosto e na barriga após ser atropelada pelo sobrinho em um condomínio localizado em Ceilândia. Testemunhas relataram que o homem derrubou um muro ao avançar com seu carro contra a casa da tia. Ele aparentava estar em surto no momento do incidente. A vítima foi hospitalizada, mas não corre risco de vida. A polícia investiga o caso e solicita informações sobre o paradeiro do suspeito através do número 197.



