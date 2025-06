Homem furta bicicletas em prédio residencial no Guará (DF); veja vídeo

Um homem invadiu um prédio residencial no Guará (DF) e furtou duas bicicletas no último domingo (1) à tarde. Imagens de segurança mostram o indivíduo entrando no local antes de levar as bicicletas de dois moradores. Ele primeiro pegou uma bicicleta, deixou-a do lado de fora e, voltou para pegar a segunda.



Após o furto, os donos das bicicletas registraram um boletim de ocorrência, mas até agora não conseguiram recuperá-las nem localizar o suspeito. A polícia solicita que qualquer informação sobre o criminoso seja reportada para ajudar nas investigações. Se você reconhecer o indivíduo ou tiver informações, entre em contato com o número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!