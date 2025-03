Homem invade casa em Taguatinga Norte enquanto moradores dormiam

Na madrugada em Taguatinga Norte, um homem invadiu uma residência enquanto os moradores dormiam. Por volta das 4 horas, ele utilizou um banquinho para escalar o muro. Câmeras de segurança captaram sua movimentação silenciosa dentro da casa, enquanto portava uma faca. O proprietário, Gustavo de Oliveira, descobriu o furto ao verificar a falta de sua carteira e revisar as imagens. Ele expressou alívio pelo fato de sua família não ter sido confrontada pelo invasor. A polícia foi acionada, coletou evidências e investiga o crime. A suspeita é de que um cúmplice estava do lado de fora. Vizinhos estão assustados com a insegurança na área.



