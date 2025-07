Homem invade condomínio de Águas Claras (DF) e agride moradores

Um homem provocou tumulto em um condomínio em Águas Claras (DF) ao forçar a entrada no prédio e agredir moradores. Uma mulher relatou que foi atingida ao tentar filmar a cena. Além disso, um policial militar de folga que tentou intervir também foi atacado. O agressor, usando um cabo de vassoura, machucou o policial na cabeça.



Após o incidente, o homem quebrou parte do elevador em seu próprio condomínio. Ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. Drogas e um canivete foram encontrados em seu carro. A 21ª delegacia de polícia registrou que ele não foi preso em flagrante devido à necessidade de atendimento psiquiátrico. A investigação está em andamento e o suspeito deverá ser ouvido se liberado pelos médicos.



