Homem preso por tentativa de feminicídio teria planejado crime em Sobradinho (DF)

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil da 35ª DP após atacar sua ex-mulher com uma faca em seu local de trabalho, em Sobradinho (DF), na noite da última quinta-feira (29). Ele invadiu a cozinha do estabelecimento e feriu a vítima nas mãos e no rosto.



Antes do crime, o homem alugou uma kitnet planejando o ataque e registrou uma falsa queixa contra a ex-parceira. A polícia o localizou no dia seguinte. Com um histórico de violência, sua intenção premeditada gera apreensão entre os familiares da vítima, que temem por sua segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!