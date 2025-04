Homem que levou choque em poste no Cruzeiro (DF) morre após uma semana internado

Cleonilson Borges Pimentel, de 66 anos, faleceu após ser eletrocutado em um poste de iluminação pública no Cruzeiro (DF). O acidente ocorreu na passagem da quadra 6, próxima aos blocos G e H. Cleonilson foi socorrido e levado à UTI do Hospital Regional da Asa Norte, mas não resistiu aos ferimentos. A CEB, responsável pela iluminação, informou que o problema estava na fiação subterrânea e descartou novos riscos de acidente.



