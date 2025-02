Homem que matou ex-companheira a tiros no Entorno é condenado a 27 anos de prisão

Walisson da Silva, de 32 anos, foi condenado a 27 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato de Nayra Suellen de Oliveira, em fevereiro do ano passado, no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. A jovem foi morta a tiros enquanto voltava de uma festa com sua sobrinha. O autor do crime fico foragido, mas foi encontrado e preso pela polícia. Nayra deixou dois filhos, um de 10 e outro de 12 anos. O julgamento ocorreu por júri popular, destacando a importância da justiça em casos de violência contra a mulher.