Homem que usava carrinho e bebê para disfarçar tráfico de drogas é preso no DF

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal por tráfico de drogas na Ceilândia. Ele foi flagrado vendendo entorpecentes enquanto passeava com uma criança recém-nascida. Um comprador foi detido com três pedras de crack. O suspeito, que alegou ser usuário, foi levado à delegacia. A criança foi entregue à companheira do homem e o Conselho Tutelar foi acionado.



