Homem remove cobra da pista e quase é atacado no Jardim Botânico (DF)

Um homem afastou uma cobra que parou o trânsito no Jardim Botânico (DF). O incidente ocorreu no domingo às 17h40. Com dois pedaços de madeira, ele conseguiu levar o animal para a calçada após a cobra avançar contra ele duas vezes. Motoristas e pedestres filmaram a cena.



