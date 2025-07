Homem sobrevive a atropelamento por ônibus na BR-070, no Entorno do DF

Francisco Rogério Oliveira, de 27 anos, foi atropelado por um ônibus na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF. O incidente ocorreu após ele sair do trabalho. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente e sua reação ao se levantar em seguida.



O motorista do ônibus parou, mas não prestou socorro ao ver a vítima em pé. Em busca de atendimento, Francisco foi a um hospital devido a escoriações e danos na bicicleta. "Temos que agir da forma que gostaríamos que agissem conosco", reflete sobre a falta de assistência do motorista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!