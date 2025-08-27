Homem tenta fugir, mas é preso por tráfico de drogas em São Sebastião (DF)

Um homem foi preso em São Sebastião (DF) após tentar fugir da polícia. Durante a perseguição, ele se escondeu em uma casa onde os policiais encontraram uma pequena porção de crack. Ao revistar sua mochila, foram localizadas mais porções de drogas, dinheiro, duas balanças de precisão e um simulacro. O suspeito foi autuado por tráfico e encaminhado à delegacia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!