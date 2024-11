Homem tenta matar mulher esfaqueada no meio da rua, na Vila Telebrasília, no DF

Câmeras de seguranças registraram o momento que um homem tenta esfaquear uma mulher no meio da rua, na Vila Telebrasília, no Distrito Federal. O caso aconteceu na tarde do último domingo (20), em frente a uma distribuidora de bebidas. Segundo a polícia, o suspeito teria uma desavença com o marido da vítima, e atacou a mulher com facas como uma forma de vingança. A mulher foi socorrida, levada para o hospital e não corre o risco de morrer.