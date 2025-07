Homem viraliza na web ao criar academia no quintal de casa com materiais reciclados

Um senhor de 58 anos de Águas Lindas de Goiás, conhecido como "Véi Maromba", construiu uma academia no quintal de casa usando materiais reciclados. Conhecido por sua criatividade, ele viralizou nas redes sociais, conquistando mais de 300 mil seguidores.



Seus vídeos mostram invenções como pesos feitos de latas e concreto, atraindo milhões de visualizações. "Quero ser rico e famoso com a internet", diz ele, que também treina em uma academia convencional para se aperfeiçoar.



