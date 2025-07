Homens são presos após ataque com bombas em bar na Asa Norte (DF)

Na madrugada desta quinta-feira (17), em um bar das quadras 702 e 703 da Asa Norte (DF), foi atacado com bombas. Funcionários estavam fechando o local quando ocupantes de um carro preto lançaram bombas contra eles. Uma funcionária precisou se agachar para se proteger, e outros correram assustados.



A polícia militar que passava pela área abordou os três homens encapuzados no veículo. Foram encontrados pedaços de madeira, uma marreta e maconha no carro. Os indivíduos foram presos após a abordagem.



