Hortas comunitários no DF em unidades de saúde incentivam práticas sustentáveis, saúde e bem-estar

Os hortos comunitários nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito Federal envolvem voluntários e pacientes no cultivo de plantas medicinais e alimentos. Na UBS 3 da Vila Planalto, um antigo estacionamento se tornou um horto agroflorestal com mais de 70 espécies, incluindo plantas frutíferas e medicinais. "É maravilhoso, foi plantado por nós", relata Dona Divina, uma das participantes.



A parceria entre a Secretaria de Saúde e a Fiocruz visa promover o bem-estar físico e mental, especialmente entre idosos, destacando-se como uma das experiências mais bem-sucedidas em segurança alimentar no Brasil.



